Seoul: Nordkorea kann keinesfalls Status einer Atommacht haben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat betont, dass Nordkorea niemals als Atommacht anerkannt werden kann.Anlass war, dass US-Präsident Donald Trump am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Nordkorea als Atommacht bezeichnet hatte.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte am Dienstag, die Bemerkungen von Präsident Trump lägen offenbar auf einer Linie mit den Äußerungen, die er während seiner ersten Amtszeit und im Präsidentschaftswahlkampf gemacht habe.Die Denuklearisierung Nordkoreas stelle ein Prinzip dar, an dem die internationale Gemeinschaft, einschließlich Südkoreas und der USA, konsequent festgehalten habe. Gemäß dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) könne Nordkorea auf keinen Fall den Status einer Atommacht haben, fuhr er fort.Der Ministeriale kritisierte, Nordkorea entwickele illegal Atomwaffen, indem es gegen den Atomwaffensperrvertrag und einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße. Die südkoreanische Regierung werde für die Denuklearisierung Nordkoreas eng mit der neuen US-Regierung zusammenarbeiten und auch die Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft fortsetzen.