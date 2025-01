Neuer Film von Hong Sang-soo im Wettbewerb der 75. Berlinale

Photo : YONHAP News

Der neue Film von Hong Sang-soo, „What Does that Nature Say to You”, ist zu den 75. Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Auf einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) wurden die 19 Filme der Wettbewerbskategorie bekannt gemacht. Bei dem Filmfestival, das im Februar startet, wird demnach auch der 33. Spielfilm des koreanischen Filmemachers in dieser Sektion aufgeführt.Der neue Film zeige erneut, dass es für eine süßsaure Komödie, die tiefe Einblicke in den Verlauf zwischenmenschlicher Beziehungen gebe, keinen mit Hong Sang-soo vergleichbaren Regisseur gebe, sagte Jacqueline Lyanga, Co-Direktorin des Filmprogramms der Berlinale.Der Film erzählt davon, dass ein junger Dichter zufällig das Elternhaus seiner Freundin besucht.„What Does that Nature Say to You” ist Hongs zwölfte Produktion, die bei der Berlinale aufgeführt wird. Seine Produktionen oder daran Mitwirkende wurden fünfmal bei den Filmfestspielen in der deutschen Hauptstadt ausgezeichnet, zuletzt im vergangenen Jahr mit dem Silbernen Bären - Großen Preis der Jury mit „A Traveler´s Needs“.