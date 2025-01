Südkorea bei Verteidigungstechnologie weltweit auf Platz acht

Photo : YONHAP News

Südkorea liegt bei der Verteidigungswissenschaft und -technologie weltweit an achter Stelle.Das geht aus einem Bericht des Koreanischen Forschungsinstituts für Planung und Förderung von Verteidigungstechnologie für 2024 hervor. In dem Bericht wurde eine Bewertung des Niveaus der Verteidigungswissenschaft und -technologie in einzelnen Ländern vorgenommen.Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht landete Südkorea gemeinsam mit Japan auf Platz acht.Südkorea konnte sich damit verglichen mit der letzten Bewertung im Jahr 2021 um einen Rang verbessern. An der Spitze stehen die USA. Das Niveau von Südkoreas Verteidigungstechnologie entspricht 82 Prozent des technologischen Standards der USA.Die USA rangieren seit der ersten Untersuchung im Jahr 2008 an der Spitze.Auf Platz zwei kamen Frankreich und Russland, gefolgt von Deutschland, Großbritannien, China und Israel. Dahinter folgen Südkorea und Japan.In der Kategorie Artilleriesysteme, zu denen die K9-Panzerhaubitze zählt, rangierte Südkorea auf Platz vier, bei manövrierfähigen Waffensystemen wie dem K2-Kampfpanzer auf Platz sieben.Den internationalen Vergleich führt das Institut alle drei Jahre durch. An der diesmaligen Bewertung waren über 400 Experten beteiligt.