Quad-Minister veröffentlichen Erklärung ohne Nennung vollständiger Denuklearisierung Koreas

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der Quad-Gruppe aus den USA, Indien, Japan und Australien sind in Washington zum ersten Treffen nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zusammengekommen.In ihrer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung nannten sie anders als bisher die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nicht.In der Vergangenheit war bei Spitzentreffen und Außenministertreffen der Quad-Gruppe stets das Ziel einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel in Erklärungen genannt worden.Die am Mittwoch veröffentlichte Erklärung fiel im Vergleich zu früheren Dokumenten kürzer aus. Sie umfasste lediglich zwei Paragrafen. Einzelne Länder wie China oder Nordkorea wurden darin nicht erwähnt.Jedoch enthält sie das Bekenntnis zum Ziel eines freien und offenen Indopazifik. Darüber hinaus wird eine gewaltsame oder zwangsweise Änderung des Status quo abgelehnt.