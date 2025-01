SK Hynix erzielt 2024 Rekordumsatz und -gewinn

Photo : YONHAP News

SK Hynix hat letztes Jahr dank der starken Nachfrage nach Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) Rekordergebnisse erzielt.Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass das Betriebsergebnis letztes Jahr nach einem Verlust im vorletzten Jahr ins Plus gedreht sei. Der Jahresbetriebsgewinn belaufe sich nach vorläufigen Schätzungen auf 23,46 Billionen Won (16,3 Milliarden Dollar).Der Jahresumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 102 Prozent auf 66,19 Billionen Won (46 Milliarden Dollar). Der Reingewinn liegt bei 19,79 Billionen Won (13,7 Milliarden Dollar).Sowohl der Umsatz als auch der Betriebs- und der Reingewinn stiegen auf ihren höchsten Stand in der Firmengeschichte.Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) hätten mehr als 40 Prozent des Gesamtumsatzes mit DRAM-Chips ausgemacht, erklärte SK Hynix. Auch SSDs für Unternehmen hätten sich stetig verkauft.Im Schlussquartal letzten Jahres zog der Betriebsgewinn um 2.235,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf einen neuen Quartalsrekord von 8,08 Billionen Won (5,6 Milliarden Dollar) an. Der Quartalsumsatz beträgt 19,7 Billionen Won (13,7 Milliarden Dollar), was ebenfalls ein neuer Quartalsrekord ist.