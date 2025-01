Pro-Kopf-Reiskonsum sinkt 2024 auf neues Rekordtief

Photo : YONHAP News

Der Pro-Kopf-Konsum von Reis in Südkorea hat letztes Jahr einen neuen Tiefstand erreicht.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag wurden im Jahr 2024 pro Kopf durchschnittlich 55,8 Kilogramm Reis gegessen. Das sind 1,1 Prozent oder 0,6 Kilo weniger als ein Jahr zuvor.Der Wert entspricht etwa der Hälfte des Pro-Kopf-Verbrauchs im Jahr 1994, der bei 108,3 Kilo lag.Der Pro-Kopf-Reiskonsum im Tagesschnitt lag letztes Jahr bei 152,9 Gramm, was etwa eineinhalb Schalen Reis entspricht.Der Reisverbrauch pro Kopf fiel damit erneut auf den tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1962. Seit über 30 Jahren wurde jährlich ein neues Rekordtief erreicht.