Samsung stellt Galaxy S25-Serie vor

Samsung Electronics hat Geräte seiner neuen Galaxy S25-Serie vorgestellt.Die Präsentation erfolgte bei der Veranstaltung „Galaxy Unpacked 2025“ am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Stadt San José.Präsident Roh Tae-moon erklärte, die Galaxy S25-Serie stelle den Beginn von Smartphones mit einer vollendeten KI-Architektur dar, während das Vorgängermodell den Beginn der Ausstattung mit KI-Funktionen markiert habe.Mittels der für die Galaxy-Serie ersten integrierten KI-Plattform „One UI 7“ werden die Verbindungen zwischen Apps gestärkt.Die Suchfunktion „Circle to Search“ wurde verbessert. Neben der Bild- und Textsuche wird auch die Suche nach Ton unterstützt.Für die Dolmetscher-Funktion stehen nun 20 Sprachen zur Verfügung.Das Galaxy S25 Ultra verfügt über eine Ultrawide-Kamera mit einer Auflösung von 50 Millionen Pixeln.Die neue Galaxy-Serie wird ab dem 7. Februar weltweit schrittweise ausgeliefert.