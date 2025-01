Amtsenthebungsverfahren: Präsident Yoon und Ex-Verteidigungsminister Kim erscheinen vor Gericht

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist im Amtsenthebungsverfahren zum zweiten Mal vor Gericht erschienen.Als erster Zeuge luden die Verteidiger Yoons den ehemaligen Verteidigungsminister Kim Yong-hyun vor. Kim gilt als einer der Drahtzieher bei der Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon am 3. Dezember 2024.Yoon macht Kim dafür verantwortlich, das umstrittenste Dekret verfasst zu haben, das mit der Ausrufung des Kriegsrechts die politischen Aktivitäten des Parlaments verbot.Vor dem Gericht räumte Kim die Anschuldigung ein. Er gab darüber hinaus zu, am Tag der Ausrufung des Kriegsrechts Finanzminister Choi Sang-mok in einer Notiz dazu aufgefordert zu haben, ein Budget für die Einrichtung eines gesetzgebenden Notstandsorgans aufzustellen. Die Notiz, die der derzeitige kommissarische Präsident Choi nach eigenen Angaben von Yoon erhalten haben soll, habe er selbst verfasst, sagte Kim.