Südkoreas USA-Botschafter: Halten an Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas fest

Photo : YONHAP News

Südkorea will am Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas festhalten.Das sagte der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, am Donnerstag gegenüber Reportern in Washington.Die Regierung wolle die Abstimmung mit Washington über die Nordkorea-Politik verstärken, um Probleme zu lösen, die durch Nordkoreas Teilnahme am Krieg Russlands gegen die Ukraine komplizierter geworden seien.Südkorea wolle außerdem die Glaubwürdigkeit des amerikanischen Engagements für die erweiterte Abschreckung stärken.Auf der Grundlage des Einsatzes für die erweiterte Abschreckung würden die Alliierten eine gemeinsame Verteidigungsbereitschaft sowie die trilaterale Kooperation mit Japan aufrechterhalten, sagte der Diplomat weiter.Hintergrund der Äußerungen ist eine Bemerkung von US-Präsident Donald Trump in dieser Woche, wonach Nordkorea eine "Atommacht" sei.