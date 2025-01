US-Abgeordneter schlägt Resolution für stärkeres Korea-US-Bündnis vor

Photo : YONHAP News

Nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump hat ein Mitglied des Repräsentantenhauses eine Resolution für eine stärkere Allianz zwischen Südkorea und den USA eingebracht.Der Demokrat Tom Suozzi gab seinen Vorschlag am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. In der Resolution würden die Wichtigkeit des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses bekräftigt und dessen Bedeutung für die Sicherheit in der indopazifischen Region hervorgehoben, hieß es.Er glaube, dass die Resolution eine parteiübergreifende Unterstützung finden werde, sagte der Politiker gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Die Koreaner stünden derzeit zwar vor einer sehr schwierigen Zeit. Er sei jedoch zuversichtlich, dass sie aufgrund ihrer Stärke und ihres Einsatzes für die Demokratie und den Kapitalismus auch künftig stärker würden, sagte Suozzi.