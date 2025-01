Winteruniversiade: Shorttrack-Läuferin Kim Gil-li holt fünfmal Gold

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrack-Läuferin Kim Gil-li hat bei den Winter World University Games 2025 in Turin fünf Goldmedaillen gewonnen.Im Einzel-Finale über 1.000 Meter der Frauen am Donnerstag siegte Kim mit einer Zeit von 1:31,559 Minuten. Ihre Landsmännin Seo Whi-min holte Silber.Im 3.000-Meter-Staffellauf gewann Kim ihre fünfte Goldmedaille bei der Universiade.Zuvor hatte sie drei Goldmedaillen gewonnen, jeweils im 500-Meter- und 1.500-Meter-Einzellauf und mit der Mixed-Staffel über 2.000 Meter.Damit gewann Kim in allen Disziplinen für Frauen und dem Mixed-Wettbewerb Gold.Im Einzelrennen über 1.000 Meter der Männer gewann das südkoreanische Shorttrack-Team alle Medaillen. Kim Tae-sung holte Gold, Lee Dong-hyun Silber und Bae Seo-chan Bronze.Kim Tae-sung wurde vierfacher Goldmedaillenträger. Seine weiteren Goldmedaillen gewann er im 500-Meter-Lauf, 1.500-Meter-Lauf und mit der Mixed-Staffel.