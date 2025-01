Koreanische Datenschutzkommission gewinnt Rechtsstreit gegen Google und Meta

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Seoul hat die von einer südkoreanischen Datenschutzkommission verhängten Geldbußen in Milliardenhöhe gegen Google und Meta bestätigt.Die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten teilte am Donnerstag mit, dass das Verwaltungsgericht Seoul die Klagen beider US-Unternehmen zur Aufhebung der Geldbußen abgewiesen habe.Die Kommission hatte im September 2022 gegen Google eine Buße in Höhe von 69,2 Milliarden Won (48 Millionen Dollar) und gegen Meta eine in Höhe von 30,8 Milliarden Won (21 Millionen Dollar) verhängt und Abhilfemaßnahmen gefordert. Grund war die Erhebung von Daten über Online-Aktivitäten von Nutzern und deren Nutzung für maßgeschneiderte Werbung, ohne ihre Zustimmung einzuholen.Die Entscheidung war die erste Sanktion gegen die Erhebung und Verwendung von Verhaltensdaten durch Plattformen für personalisierte Online-Werbung. Auch wegen der Rekord-Geldbußen für einen Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten zog der Fall Aufmerksamkeit auf sich.Google und Meta argumentierten, dass sie lediglich Mittel zur Datenerhebung zur Verfügung gestellt hätten. Nicht sie, sondern Betreiber von Websites oder Apps müssten die Zustimmung von Nutzern zur Datenerfassung einholen.