Umfrage: Regierungspartei PPP mit 38 Prozent Zustimmung, Oppositionspartei DP mit 40 Prozent

Photo : YONHAP News

Die oppositionelle Demokratische Partei (DP) hat in einer Umfrage beim Zustimmungswert die regierende Partei Macht des Volks (PPP) überholt.Gallup Korea veröffentlichte am Freitag die Ergebnisse einer Umfrage bei 1.000 Menschen ab 18 Jahren im Zeitraum Dienstag bis Donnerstag.Die PPP verlor gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt auf 38 Prozent. Die DP verbesserte sich um vier Prozentpunkte auf 40 Prozent.Angesichts des trotzdem hohen Zustimmungswerts für die Regierungspartei erklärte Gallup Korea, dass sich die bisherige Entwicklung seit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts deutlich von der Situation vor acht Jahren unterscheide. Damals sei die Zustimmung für die PPP-Vorgängerin Saenuri-Partei inmitten des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsidentin Park Geun-hye auf zwölf Prozent gefallen.Bei der Beliebtheit künftiger politischer Führer liegt der DP-Vorsitzende Lee Jae-myung mit 31 Prozent an der Spitze. Dahinter folgen Arbeitsminister Kim Moon-soo mit elf Prozent und der ehemalige PPP-Chef Han Dong-hoon mit fünf Prozent.Die Umfrage wurde am Mobiltelefon mit der CATI (Computer Assisted Telephone Interview)-Methode durchgeführt. Die Rücklaufquote liegt bei 16,4 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.