Südkoreas Militär hat Hinweise auf Entsendung weiterer nordkoreanischer Truppen in Ukraine-Krieg

Photo : KBS News

Südkoreas Militär hat Hinweise auf eine zusätzliche Entsendung nordkoreanischer Truppen in den Ukraine-Krieg.Der Vereinigte Generalstab teilte am Freitag mit, dass Nordkorea offenbar Vorbereitungen auf eine weitere Truppentsendung vorantreibe. Denn vier Monate nach der Entsendung des ersten Kontingents seien viele Soldaten getötet, verwundet oder in Gefangenschaft.Zurzeit werde eine Truppeneinheit in ähnlicher Weise trainiert, wie die ersten nach Russland entsandten Truppen. Auch beim zweiten Kontingent könnte es sich um eine Spezialeinheit handeln, hieß es weiter.