Trump will Kim Jong-un kontaktieren

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Absicht signalisiert, erneut den Dialog mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu suchen.In einem am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit Fox News bejahte Trump die Frage, ob er sich wieder an Kim wenden wolle. Er werde dies tun, antwortete er.Hinsichtlich der Spitzendiplomatie gegenüber Nordkorea während seiner ersten Amtszeit behauptete Trump, dass er die nordkoreanische Nuklearfrage gelöst habe. Er sei mit Kim ausgekommen.Damit hat Trump erstmals seit seiner Amtseinführung am Montag zum möglichen Versuch einer Spitzendiplomatie gegenüber Pjöngjang klar Stellung genommen.Trump erklärte weiter, aufgrund dessen starken religiösen Eifers sei es schwierig, mit dem Iran zu verhandeln. Zugleich sagte er, Kim sei kein religiöser Eiferer. Er sei ein kluger Kerl.Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump 2018 in Singapur und 2019 in Hanoi Spitzengespräche mit Kim geführt. Beide waren auch im Waffenstillstandsort Panmunjom zwischen Süd- und Nordkorea zusammengekommen.