Nordkorea startet strategische Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat strategische Marschflugkörper abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte am Sonntag mit, dass Nordkorea am Samstag gegen 16 Uhr mehrere Marschflugkörper in Richtung Westmeer abgefeuert habe. Behörden Südkoreas und der USA ermittelten derzeit die Details der Raketen, hieß es.Auch Nordkorea bestätigte den Raketenstart. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass der Test von Machthaber Kim Jong-un beaufsichtigt worden sei. Mehrere strategische See-zu-Land-Marschflugkörper hätten nach einer Flugzeit von 7.507 bis 7.511 Sekunden auf einer elliptischen sowie einer achtförmigen Flugbahn 1.500 Kilometer zurückgelegt und das Ziel genau getroffen.Machthaber Kim habe bekräftigt, dass die Abschreckung seiner Republik immer besser werde. Nordkorea werde sich weiterhin seiner Mission widmen, auf der Grundlage großer und fortgeschrittener militärischer Stärke dauerhaften Frieden und Stabilität zu bewahren, hieß es.Es ist der erste Raketenstart Nordkoreas nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte kurz nach dem Amtsantritt Bereitschaft zur Kontaktaufnahme mit Kim signalisiert.