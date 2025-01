Lange Staus zu Beginn der Feiertage zum Mondneujahr

Photo : KBS News

Zu Beginn der Feiertage anlässlich des Neujahrs nach dem Mondkalender haben sich auf den Autobahnen lange Staus gebildet.Schon am Samstag gab es auf den wichtigsten Autobahnen dichten Verkehr.Zum Mondneujahr sind die meisten Koreaner unterwegs, um ihre Verwandten in der Heimat zu treffen.In diesem Jahr sind die Feiertage besonders lang, da die Regierung den heutigen Montag als Brückentag ebenfalls zum arbeitsfreien Tag bestimmt hatte.Gegen 8 Uhr am Samstag mussten nach Angaben der staatlichen Autobahngesellschaft Korea Expressway für die 320 Kilometer lange Strecke von der Hauptstadt Seoul nach Busan im Südosten etwa fünfeinhalb Stunden eingeplant werden. Gewöhnlich dauert die Fahrt etwas über vier Stunden.Im Gegensatz dazu wurde für Autofahrten in Richtung Hauptstadt weniger Zeit gebraucht, für die Strecke von Busan nach Seoul musste mit einer Fahrtzeit von vier Stunden und 50 Minuten gerechnet werden.Korea Expressway schätzt, dass am Samstag 5,05 Millionen Autos landesweit unterwegs waren. 460.000 Fahrzeuge hätten den Großraum Seoul verlassen, 360.000 Fahrzeuge seien in Richtung Hauptstadt gefahren.