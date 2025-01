Säbelfechter Oh Sang-uk gewinnt Weltcup-Titel

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Säbelfechter Oh Sang-uk hat bei seinem ersten internationalen Turnier seit den Olympischen Spielen 2024 Einzelgold geholt.Beim Säbel-Weltcup im bulgarischen Plovdiv siegte Oh im Finale am Samstag (Ortszeit) mit 15:11 über den Franzosen Sébastien Patrice.Oh hatte bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr als erster südkoreanischer Säbelfechter die Goldmedaille im Einzelwettbewerb gewonnen. Auch hatte er großen Anteil daran, dass Südkorea das dritte Mal in Folge olympisches Mannschaftsgold holte.Oh liegt derzeit an dritter Stelle in der Weltrangliste hinter Patrice und Farès Ferjani aus Tunesien.