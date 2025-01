Umfrage: Befürworter von Machtkontinuität und Machtwechsel liegen fast gleichauf

Photo : KBS News

Die Befürworter einer Machtkontinuität und die eines Machtwechsels liegen laut einer Umfrage weiterhin fast gleichauf.Das Meinungsforschungsinstitut Realmeter veröffentlichte am Montag die Ergebnisse einer am 23. und 24. Januar durchgeführten Befragung von landesweit 1.002 Wählern ab 18 Jahren.46 Prozent sprachen sich dabei dafür aus, dass die Regierungspartei ihren Status behält. 49,1 Prozent wünschen sich, dass die Opposition die Regierung stellt.Realmeter sprach von einem engen Rennen der beiden Lager, ähnlich wie in der Woche davor.Menschen in ihren Sechzigern und über 70-Jährige wünschen sich mit deutlicher Mehrheit, dass es nicht zum Machtwechsel kommt. Im Gegensatz dazu hoffen Menschen in ihren Vierzigern und Fünfzigern genau darauf.Bei den Zustimmungswerten für Parteien kam die regierende Partei Macht des Volks auf 45,4 Prozent. Die Demokratische Partei erhielt 41,7 Prozent Zustimmung.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.