Warnungen vor Starkschneefall in zentralen und südlichen Regionen

Photo : YONHAP News

In den meisten Gebieten des Landes gibt es heute reichlich Schnee.In vielen der zentralen Gebiete und der südlichen Binnenregionen gelten Warnungen vor starkem Schneefall.Das Innenministerium teilte am Montag mit, dass wegen der Schneemengen das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen in erster Phase betrieben werde. Die Schnee-Warnstufe werde von „Aufmerksamkeit“ auf „Vorsicht“ angehoben.In der Hauptstadtregion, im Westen der Provinz Gangwon und im Osten der Provinz Nord-Jeolla werden bis Dienstag zehn bis 20 Zentimeter Schnee erwartet. An einigen Orten sollen über 30 Zentimeter Schnee zusammenkommen.In der Region Chungcheong wird mit über 20 Zentimetern gerechnet, in den südlichen Binnenregionen mit über 15 Zentimetern. In den übrigen Gebieten sollen ein bis fünf Zentimeter Schnee niedergehen.Die Tageshöchstwerte sollen heute bei einem bis acht Grad liegen, in Seoul bei zwei Grad. Damit wird es um zwei bis fünf Grad kühler als am Sonntag sein. Dazu weht ein kalter und kräftiger Wind.