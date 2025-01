Nordkorea schickt drei Eiskunstläufer zu Winter-Asienspielen 2025

Photo : YONHAP News

Nordkorea schickt eine Eiskunstläuferin und zwei Eiskunstläufer zu den Winter-Asienspielen 2025 im chinesischen Harbin.Das geht aus am Sonntag veröffentlichten Angaben des Organisationskomitees auf der offiziellen Website hervor.Demnach stehen das Paar Ryom Tae-ok / Han Kum-chol im Paarlauf sowie der Einzelläufer Ro Yong-myong auf der Teilnehmerliste.Zu den letzten Winter-Asienspielen 2017 im japanischen Sapporo hatte Nordkorea jeweils zwei und fünf Athletinnen und Athleten in den Disziplinen Eiskunstlauf und Shorttrack entsandt.Das Eiskunstlaufpaar Ryom / Han ist Nordkoreas Medaillenhoffnung bei den Asienspielen im Februar.Das Duo hatte bei der Lombardia Trophy, einem Turnier der Internationalen Eislaufunion (ISU), im vergangenen September im italienischen Bergamo den sechsten Platz unter insgesamt zehn Teams belegt.Nordkorea wird damit erstmals seit den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang an einem internationalen Wintersportwettbewerb mit verschiedenen Sportarten teilnehmen.