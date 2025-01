Südafrika weist Verwicklung in Schmuggel nach Nordkorea zurück

Photo : YONHAP News

Südafrika und China haben zu Vorwürfen Stellung genommen, nach denen sie in den Schmuggel grundlegender Ausrüstung für Nordkoreas Atomwaffenprogramm verwickelt sind.Der Sprecher des südafrikanischen Außenministeriums, Chrispin Phiri, sagte am Montag dem US-Auslandssender Voice of America (VOA), Südafrika sei über den Vorfall weder informiert worden, noch habe es Kenntnis davon gehabt.Südafrika halte sich konsequent an seine internationalen Verpflichtungen, das gelte auch für Resolutionen des UN-Sicherheitsrats über die Nichtverbreitung. Südafrika werde weiterhin gemeinsam mit dem Ausland und im Rahmen multilateraler Strukturen daran arbeiten, dass relevante Materialien, Ausrüstungen und Technologien für Waffenprogramme nicht abgezweigt werden, betonte der Sprecher.Die US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (ISIS) hatte jüngst berichtet, dass ein Vakuumofen aus Spanien illegal über Mexiko, die Südafrikanische Republik und China nach Nordkorea geliefert worden sei. Ein Vakuumofen ist für die Herstellung von Uran und Plutonium unerlässlich, beides sind Schlüsselmaterialien für Atomwaffen.Mit den Vorwürfen in dem Bericht konfrontiert, betonte die chinesische Regierung ihre bisherige Position zu den Nordkorea-Sanktionen.Über die konkrete Situation herrsche Unklarheit, sagte der Sprecher der chinesischen Botschaft in den USA, Liu Pengyu, gegenüber VOA.China habe sich stets für die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel engagiert und einschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats gewissenhaft umgesetzt. Gleichzeitig trete China für eine umfassende und ausgewogene Umsetzung von Resolutionen ein. China lehne es ab, den Schwerpunkt selektiv auf Sanktionen zu legen und die Förderung des Dialogprozesses zu ignorieren.