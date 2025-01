Fast im ganzen Land Warnungen vor Starkschneefall

Photo : KBS News

In Südkorea hat es auch am frühen Dienstagmorgen wieder stark geschneit.In den zentralen Gebieten, der südwestlichen Region Honam, dem Binnenland der Provinz Nord-Gyeongsang und dem Nordwesten von Süd-Gyeongsang sowie auf Jeju gingen mit Stand 8 Uhr ein bis drei Zentimeter Schnee pro Stunde nieder.Auf dem Berg Halla der Insel Jeju liegen derzeit 120 Zentimeter Schnee.In den meisten Landesteilen soll es bis zum Nachmittag des Mondneujahrstags am Mittwoch immer wieder schneien.Gleichzeitig sanken die Temperaturen deutlich, sodass der Schnee liegen bleibt.Die Temperaturen lagen am Dienstagmorgen landesweit bei minus zehn bis null Grad und damit vier bis acht Grad tiefer als am Montag. Am Neujahrstag soll es noch kälter werden.