Bericht: Teil nordkoreanischer Truppen zog sich von Front in Kursk zurück

Photo : YONHAP News

Ein Teil der nach Russland entsandten nordkoreanischen Truppen hat sich laut einem ausländischen Medienbericht vorübergehend von der Frontlinie im Krieg gegen die Ukraine zurückgezogen.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Montag unter Berufung auf eine Meldung des ukrainischen Onlinemediums „The Kyiv Independent“. Der Sprecher der ukrainischen Spezialeinsatzkräfte, Oleksandr Kindratenko, sagte dem Medium, dass die abgezogenen nordkoreanischen Truppen an Kämpfen in der Region Kursk teilgenommen hätten.Das ukrainische Medium „Evocation.info“ ging davon aus, dass sich die Nordkoreaner in ihrer Garnison erholen und auf die für März erwartete Verstärkung warten würden.Ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums sagte RFA, die russischen Truppen hätten nach aktuellem Stand etwa 50 Prozent der von der ukrainischen Armee besetzten Region Kursk zurückerobert. Derzeit gebe es keine Anzeichen für eine weitere Entsendung nordkoreanischer Truppen.