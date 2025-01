Über 12 Millionen ausländische Touristen besuchten letztes Jahr Seoul

Photo : YONHAP News

Die Zahl der ausländischen Besucher in Seoul hat sich letztes Jahr auf das Niveau vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie erholt.Von Januar bis November 2024 seien 12,12 Millionen ausländische Touristen nach Seoul gereist, gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt. Dies entspreche 95 Prozent des Niveaus im selben Zeitraum des Jahres 2019, als der Rekord aufgestellt worden war.Die Zahl der ausländischen Touristen in Seoul war 2020 infolge der Pandemie drastisch zurückgegangen. Danach stieg die Zahl im Jahr 2022 im Zeitraum bis November auf 2,19 Millionen und im Jahr 2023 auf 8,03 Millionen.Seoul wurde letztes Jahr dank einer Vielfalt an internationalen Veranstaltungen bei den Global Traveler Tested Reader Survey Awards das zehnte Jahr in Folge zur besten MICE-Stadt gekürt. MICE steht für Meetings Incentives Conventions Exhibitions.Die südkoreanische Hauptstadt wurde außerdem von der bekannten Reiseplattform Tripadvisor zur besten Stadt für Alleinreisende gekürt.