„APT.“ von Rosé rückt auf Platz drei der Billboard Hot 100 vor

Photo : YONHAP News

Rosé hat mit dem Lied „APT.“ den von ihr selbst aufgestellten Rekord als erfolgreichste K-Pop-Künstlerin in den US-Single Charts „Billboard Hot 100“ erneuert.Nach Angaben von Billboard am Montag (Ortszeit) verbesserte sich „APT.“ von Rosé und Bruno Mars gegenüber der Vorwoche um zwei Ränge auf den dritten Platz.Damit hat das Lied in der 14. Woche nach der Veröffentlichung im vergangenen Oktober seine bisher höchste Platzierung erreicht. Rosé, ein Mitglied der K-Pop-Band Blackpink, hatte zuvor mit dem fünften Platz bereits die von einer K-Pop-Künstlerin erreichte höchste Platzierung in den Hot 100 erreicht.„APT.“ hatte auf Platz acht in den Hot 100 debütiert.Nach weiteren Angaben landete der Song als erstes K-Pop-Lied auf Platz eins in den Billboard-Charts Pop Airplay. Die Hitparade wird anhand der wöchentlichen Einsätze im Radio ermittelt.