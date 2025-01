Kälte und Starkschnee sorgen für Verkehrsstörungen

Photo : KBS News

Kälte und Starkschnee haben landesweit für Verkehrsstörungen gesorgt.Der staatliche Eisenbahnbetreiber Korail kündigte an, dass am heutigen Dienstag Züge auf drei Strecken in beiden Fahrtrichtungen zunächst mit verringerter Geschwindigkeit fahren würden.Auf den Strecken der Hochgeschwindigkeitsbahn SRT wird die Fahrtgeschwindigkeit teilweise auf 170 bis 230 Kilometer begrenzt.Dies hat Verspätungen von 20 bis 30 Minuten zur Folge.Unwetter führten auch zu Störungen in der Luftfahrt.Am Dienstagvormittag kam es am Internationalen Flughafen Incheon in elf Fällen zu Verspätungen.Am Flughafen Gimpo fielen bis zehn Uhr vier Abflüge und Ankünfte aus. Es gab 17 Flugverspätungen.Am Flughafen Jeju kam es zu 27 Ausfällen und 25 Verspätungen.Bei der Bahn YongIn Everline musste der Betrieb gegen 8.30 Uhr aufgrund starken Schneefalls vorübergehend eingestellt werden.