Nordkorea lockt ausländische Unternehmer und Investoren ins Land

Photo : KBS News

Die nordkoreanische Handelskammer strebt laut einem Medienbericht an, dass ausländische Unternehmer und Investoren das Land besuchen.Der US-Sender Radio Free Asia(RFA) berichtete am Dienstag, das niederländische Beratungsunternehmen GPI Consultancy habe ein Programm eines Nordkorea-Besuchs im Mai für Unternehmer angekündigt, die an Geschäften in dem Land interessiert sind.Der Firma zufolge sind Investitionsberatungen in verschiedenen Bereichen möglich, darunter Landwirtschaft, erneuerbare Energie, Tourismus, Informationstechnologie, Computerspiele und Animationsfilme.Firmenchef Paul Tjia sagte in einem Interview mit RFA, dass sich Menschen aller Staatsangehörigkeiten mit Ausnahme von Inhabern eines US-Reisepasses anmelden könnten. Die Teilnahme von Südkoreanern werde jedoch offenbar eingeschränkt.Die Reise wird etwa eine Woche dauern und kann auf Wunsch verlängert werden.