Weißes Haus: Trump wird vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anstreben

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird dem Weißen Haus zufolge die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anstreben, so wie er es in seiner ersten Amtszeit getan hatte.Das sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Brian Hughes, am Dienstag (Ortszeit) auf eine Frage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Hintergrund ist, dass Trump am 20. Januar, seinem ersten Tag im Amt, Nordkorea als „Atommacht“ bezeichnet hatte.Hughes betonte, dass Trump ein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gehabt habe. Trumps Mischung aus Härte und Diplomatie habe zur allerersten Verpflichtung zu einer vollständigen Denuklearisierung auf Ebene von Staatsoberhäuptern geführt.Mit der Äußerung erinnerte der Sprecher offenbar daran, dass die Einigung beim ersten Treffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur die Formulierung enthielt, dass Nordkorea Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verspreche.