Flugzeug von Air Busan fängt Feuer – alle Insassen evakuiert

Photo : YONHAP News

Ein Passagierflugzeug von Air Busan ist am Dienstagabend auf dem Internationalen Flughafen Gimhae in Busan in Brand geraten.Das Feuer brach im Inneren der Maschine aus, während sie für den Start nach Hongkong vorbereitet wurde.Alle 176 Insassen, darunter 169 Passagiere, konnten sich unmittelbar nach dem Feuerausbruch über Notrutschen in Sicherheit bringen.Dabei wurden drei Fluggäste verletzt. Vier Besatzungsmitglieder hatten Atemprobleme aufgrund von Raucheinatmung.Die Feuerwehr konnte das Feuer um 23.31 Uhr, etwa eine Stunde nach dem Feuerausbruch, vollständig unter Kontrolle bringen.Der staatliche Ausschuss für Flug- und Eisenbahnunfalluntersuchung will die Brandursachen ermitteln. Hierfür werden die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers und des Stimmenrekorders ausgewertet. Laut Passagieraussagen soll das Feuer in einer Gepäckablage im hinteren Teil der Maschine ausgebrochen sein.