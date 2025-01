Morgan Stanley erwartet nur 1,5 Prozent Wachstum für Südkorea 2025

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft könnte nach Einschätzung von Morgan Stanley dieses Jahr lediglich um 1,5 Prozent wachsen.Nach Angaben der Finanzinvestititionsbranche am Mittwoch stellte die globale Investmentbank diese Prognose in seinem am 23. Januar veröffentlichten Bericht „Growing at Bare Minimum“ vor.Die Prognose wurde damit begründet, dass Südkoreas Ausfuhren nun in einen Abwärtszyklus einträten. Aufgrund der gedrückten Stimmung und der Verlangsamung der Aktivitäten in allen Wirtschaftssektoren werde sich die Konsumerholung wahrscheinlich verzögern. Südkorea werde künftig mit in- und externem Gegenwind konfrontiert sein, hieß es.In Bezug auf externe Bedingungen wurde die Zollpolitik der Trump-Regierung erwähnt. Es gebe Risiken im Zusammenhang mit Zöllen.Als Schlüssel für die künftige Konjunkturentwicklung wurden Nachtragshaushalte und die Entscheidungen über den Leitzins genannt.Es werde erwartet, dass die Regierung ein zusätzliches Paket in Höhe von 20 Billionen Won (rund 14 Milliarden Dollar) auf den Weg bringen wolle. Das würde voraussichtlich die Wachstumsrate vom Ende dieses Jahres bis zum nächsten Jahr um 0,2 Prozentpunkte steigern.