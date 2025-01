Persönlichkeiten aus österreichischer Kulturszene versammeln sich in südkoreanischer Botschafterresidenz in Wien

Führende Persönlichkeiten aus der österreichischen Kulturszene haben in der Residenz des südkoreanischen Botschafters in Wien über Möglichkeiten des Kulturaustauschs zwischen beiden Ländern gesprochen.Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in Österreich am Mittwoch (Ortszeit) kamen sie in der Residenz von Botschafter Ham Sang-wook zusammen, um dem neuen Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums Wien, Jonathan Fine, zu seinem Amtsantritt zu gratulieren.Dies zeige, wie nahe sich die koreanische und die österreichische Kulturszene gekommen seien, so die Botschaft.Ham schlug einen Ausbau der Zusammenarbeit im Kulturbereich vor. Das Kooperationspotenzial zwischen Österreich, einer starken Nation in traditionellen Kulturen, und Südkorea, einer starken Nation im Bereich Popkultur, sei unbegrenzt.Fine sagte, eine Veranstaltung mit so vielen bedeutenden Kulturschaffenden wäre ohne das starke Medium der koreanischen Kultur nicht zustande gekommen.Christoph Thun-Hohenstein, Leiter der Sektion für Internationale Kulturangelegenheiten des österreichischen Außenministeriums, sagte weitere Unterstützung für einen regeren Kulturaustausch zu.