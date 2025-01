Koreanische Forscher entdecken quantenmechanisches „Spin pumping“-Phänomen bei Raumtemperatur

Photo : YONHAP News

Koreanische Forscher haben weltweit erstmals ein quantenmechanisches „Spin pumping“-Phänomen bei Raumtemperatur entdeckt.Dies sei einem gemeinsamen Forschungsteam der Universität KAIST und der Sogang-Universität gelungen, teilte das südkoreanische Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit. Die Forschungsergebnisse seien am Mittwoch (Ortszeit) in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht worden.Elektronen haben die elektrische Eigenschaft „Ladung“ und die magnetische Eigenschaft „Spin“. Die meisten elektronischen Geräte, die man benutzt, werden mit Ladungsstrom betrieben. Bei Ladungsstrom besteht jedoch das Problem, dass Wärme entsteht, wenn Strom fließt. Das führt zu einem größeren Energieverbrauch und einer geringeren Effizienz der Stromerzeugung.Daher arbeiten Wissenschaftler an elektronischen Bauelementen, bei denen Spinstrom statt Ladungsstrom zum Einsatz kommt und somit die Wärmeentwicklung verringert wird.Das Wissenschaftsministerium erklärte, es sei von großer Bedeutung, dass das quantenmechanische „Spin pumping“-Phänomen bei Raumtemperatur beobachtet worden sei. Denn die meisten quantenmechanischen Phänomene würden bei äußerst niedrigen Temperaturen beobachtet.