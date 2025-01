Designierter US-Handelsminister wirft Südkorea und Japan Ausnutzung der USA vor

Photo : YONHAP News

Der designierte US-Handelsminister Howard Lutnick hat behauptet, dass die Verbündeten, einschließlich Südkoreas, bisher die USA ausgenutzt hätten.In einer Senatsanhörung zur Bestätigung seiner Ernennung am Mittwoch (Ortszeit) sagte Lutnick, die großen Verbündeten der USA hätten deren Gutmütigkeit ausgenutzt. Er nannte als Beispiele japanische Stahlprodukte und südkoreanische Haushaltsgeräte.Es sei an der Zeit, dass sie sich mit den USA zusammentun und die Produktion wieder in die USA zurückbringen würden. Er denke, dass die USA eng mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten würden, um deren Produktivität in der Herstellung in seinem Land zu steigern, fuhr er fort.Lutnick bewertete den während der Biden-Regierung eingeführten CHIPS and Science Act positiv, der die Halbleiterproduktion in den USA fördern soll. Den koreanischen Halbleiterherstellern Samsung Electronics und SK Hynix waren Subventionen nach diesem Gesetz zugesagt.Der designierte Minister erklärte jedoch, dass die Subventionszahlungen nicht garantiert werden könnten, auch wenn ein endgültiger Vertrag mit der Biden-Regierung unterzeichnet worden sei. Zuerst müsse er den Inhalt überprüfen.Deshalb wird befürchtet, dass die koreanischen Unternehmen die zugesagten Subventionen nicht rechtzeitig erhalten könnten.