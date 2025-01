Südkorea 2023 mit Rekorddifferenz zwischen Lohnsteigerung und Inflationsrate seit Finanzkrise

Photo : YONHAP News

Der Rückstand des Anstiegs des Arbeitseinkommens zur Inflationsrate in Südkorea hat 2023 den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2009 erreicht.Das ergeben Daten, die die nationale Steuerbehörde dem Abgeordneten Lim Kwang-hyun von der Demokratischen Partei zur Verfügung stellte.Den Daten zufolge lag das durchschnittliche Arbeitseinkommen (basierend auf dem Bruttolohn) pro Kopf im Jahr 2023 bei 43,32 Millionen Won (30.010 Dollar).Verglichen mit einem Jahr zuvor stieg das Einkommen um 2,8 Prozent. Dies stellt die geringste Steigerung seit 2020 dar.Währenddessen stiegen die Verbraucherpreise 2023 gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent. Nach 5,1 Prozent im Jahr 2022 wurde damit das zweite Jahr in Folge ein deutlicher Anstieg verbucht.Der Anstieg des Arbeitseinkommens fiel damit um 0,8 Prozentpunkte geringer als die Inflationsrate aus. Nach 2022 (Rückstand von 0,4 Prozentpunkten) wurde das zweite Jahr in Folge eine die Inflationsrate unterschreitende Einkommenssteigerung verbucht.Im Jahr 2022 hatte der Zuwachs des Arbeitskommens erstmals seit 2009 die Teuerungsrate unterschritten.