Kommissarischer Präsident leitet Treffen zu makroökonomischen und finanziellen Angelegenheiten

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat ein Treffen zu makroökonomischen und finanziellen Angelegenheiten abgehalten.Die Sitzungsteilnehmer überprüften am Donnerstag die Entwicklungen auf den in- und ausländischen Finanz- und Devisenmärkten infolge der Ergebnisse der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Zentralbank Fed und der konkretisierten Politik der zweiten Trump-Regierung. Sie erörterten mögliche Reaktionsmaßnahmen.Der FOMC beschloss am Mittwoch (Ortszeit), erstmals seit dem vergangenen August den Leitzins einzufrieren.Die Sitzungsergebnisse des FOMC seien wie erwartet ausgefallen, erklärte das Finanzministerium. Demnach seien insgesamt begrenzte Bewegungen bei wichtigen Indizien wie Aktienkursen und Zinsen zu sehen gewesen.Angesichts der gestiegenen Möglichkeit einer verzögerten Zinssenkung in den USA müssten die Entwicklungen auf den inländischen Finanz- und Devisenmärkten nach den Feiertagen zum Mondneujahr genau beobachtet werden, erklärte das Ministerium weiter.Choi sagte, es bestünden noch große externe Unsicherheiten in Bezug auf die Geld- und Außenpolitik der neuen US-Regierung. Er forderte, dass die zuständigen Behörden weiterhin gemeinsam die Finanz- und Devisenmärkte rund um die Uhr im Auge behalten. Die Entwicklungen bei der Politik der neuen US-Regierung und deren Auswirkungen auf den Markt sollten ständig beobachtet werden.