Amt des südkoreanischen Botschafters in China ist nun vakant

Photo : YONHAP News

Der erste südkoreanische Botschafter in China unter Präsident Yoon Suk Yeol, Chung Jae-ho, hat seine zweieinhalbjährige Amtszeit beendet.Nach Angaben der diplomatischen Kreise am Mittwoch fand die Abschiedsfeier am Montag in Peking statt. Chung werde am Freitag in Südkorea zurückerwartet.Die Ernennung seines Amtsnachfolgers Kim Dae-ki wird voraussichtlich nicht bald erfolgen, obwohl China bereits das Agrément erteilt hatte.Beobachter halten es für sehr wahrscheinlich, dass die Botschaft in China inmitten des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Staatspräsidenten in Südkorea für eine Weile von einem Stellvertreter des Botschafters geleitet wird.Dies gibt Anlass zur Sorge, dass Südkoreas Möglichkeiten der Diplomatie gegenüber China eingeschränkt werden könnten, während sich Länder in der Welt angesichts der geopolitischen Unsicherheiten nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump diplomatisch voll engagieren.