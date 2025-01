Verkehrsministerium: Flügel und Triebwerke von Air-Busan-Maschine nach Brand unbeschädigt

Photo : KBS News

Bei dem Brand in einem Flugzeug von Air Busan am Dienstag sind dessen Tragflächen und Triebwerke unbeschädigt geblieben.Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr in Bezug auf den Flugzeugbrand mit, der sich am Dienstagabend auf dem Flughafen Gimhae in Busan ereignete.Der Ausschuss für Flug- und Eisenbahnunfalluntersuchung schließt demnach bei der Ermittlung von Unfallursachen nicht nur einen Fehler beim Flugzeug selbst, sondern auch die Möglichkeit nicht aus, dass ein Gegenstand in der Kabine Feuer gefangen hätte.Nach Zeugenaussagen sollen Flammen in einer Gepäckablage gesehen worden sein. Demnach richtet der Untersuchungsausschuss sein Augenmerk auf Zusatzbatterien im Gepäck.Nach weiteren Ministeriumsangaben wurden bei einer gemeinsamen Anti-Terror-Untersuchung der zuständigen Behörden keine Verdachtsmomente für einen terroristischen Akt gefunden.Gegen 22.15 Uhr am Dienstag brach im hinteren Teil des Passagierflugzeugs (Flug BX391) der Billigfluggesellschaft Air Busan ein Brand aus, während es am Flughafen Gimhae für den Abflug vorbereitet wurde. Alle 176 Insassen konnten sich in Sicherheit bringen.