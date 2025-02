Designierte US-Geheimdienste-Chefin fordert Reduzierung der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen

Photo : YONHAP News

Die USA sollten laut der designierten US-Geheimdienstchefin den Fokus ihrer Nordkorea-Politik auf die Reduzierung der Bedrohung durch die Atomwaffen- und Raketenprogramme des kommunistischen Landes legen.Diese Meinung teilte die Kandidatin für das Amt der Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste (DNI), Tulsi Gabbard am Donnerstag (Ortszeit) in ihren schriftlichen Antworten vor einer Anhörung im Geheimdienstausschuss des Senats zur Bestätigung ihrer Ernennung.Die USA sollten darauf abzielen, Spannungen abzubauen, Konflikte zu verhindern und Bedingungen für eine langfristige Lösung für die von Nordkorea ausgehenden Sicherheitsherausforderungen zu schaffen, sagte sie.Gabbard ging auch auf die Frage ein, wie sie die Bedrohung durch Nordkorea für die nationale Sicherheit der USA einschätzt. Sie habe ein einzigartiges Verständnis für die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch die zunehmenden Raketen- und Atomwaffenfähigkeiten Nordkoreas. Denn ihre Heimat Hawaii liege in Reichweite der nordkoreanischen Schlagkraft, hieß es.