Samsung-Handy unter Habseligkeiten eines im Ukraine-Krieg getöteten nordkoreanischen Soldaten gefunden

Photo : YONHAP News

Unter den Habseligkeiten eines im Ukraine-Krieg getöteten nordkoreanischen Soldaten ist ein Mobiltelefon mit dem Logo von Samsung Electronics gefunden worden.Die ukrainischen Spezialeinsatzkräfte (SSO) teilten am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook mit, dass sie zwei nordkoreanische Soldaten in der westrussischen Region Kursk getötet hätten.Auf den von den SSO veröffentlichten Fotos sind erbeutete Gegenstände zu sehen. Dazu zählt eine Drucksache mit ukrainischen Sätzen in koreanischer Schrift wie „Legt eure Waffen nieder.“ Die Drucksache war anscheinend für ukrainische Gefangene gedacht.Auch ein Mobiltelefon befindet sich darunter, das ein 2G-Modell des südkoreanischen Konzerns Samsung Electronics zu sein scheint.Außerdem wurden ein Reisepass der Republik Burjatien, ein Bestandteil der Russischen Föderation, sowie ein Brief mit einer Neujahrsbotschaft von Machthaber Kim Jong-un an die entsandten Soldaten gefunden.In dem Brief lobt Kim die Soldaten für ihren Einsatz und schreibt, er vermisse die Soldaten. Sie sollten nie vergessen, dass er ihnen eine sichere und gesunde Rückkehr ständig wünsche.