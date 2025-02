Staffel 3 von Squid Game wird am 27. Juni starten

Photo : YONHAP News

Der Starttermin für die dritte Staffel der Netflix-Serie „Squid Game“ steht nun fest.Netflix gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, dass die dritte Staffel der koreanischen Erfolgsserie am 27. Juni erscheine.Die dritte Staffel wird nur sechs Monate nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel im vergangenen Dezember starten. Bis zum Start der zweiten Staffel nach der Veröffentlichung der ersten im September 2021 waren drei Jahre und drei Monate vergangen.Laut Netflix wird die dritte Staffel die letzte der Serie sein. Der Streamingdienst veröffentlichte auch ein Poster und die ersten Fotos der neuen Staffel.Die veröffentlichten Bilder verwiesen darauf, was der Held von Squid Game, Gi-hun (Lee Jung-jae), der Frontmann (Lee Byung-hun) und weitere in den schrecklichen Wettbewerb verwickelte Charaktere als nächstes tun würden, hieß es.Bei der Bekanntmachung der Quartalsergebnisse am 21. Januar erklärte Netflix, dass Staffel 2 von Squid Game eine der meistgesehenen Staffeln von Originalserien sein werde. Im Schlussquartal letzten Jahres habe sie 165,7 Millionen Views erreicht.