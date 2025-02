Erstes Telefongespräch zwischen kommissarischem Verteidigungsminister Kim und neuem US-Verteidigungsminister Hegseth

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Verteidigungsminister Kim Seon-ho hat am Freitag zum ersten Mal mit dem neuen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth telefoniert.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul schätzten beide Seiten die Errungenschaften des bilateralen Bündnisses in den letzten über 70 Jahren hoch. Sie seien sich einig, dass die Kooperation der Allianz hinsichtlich des Niveaus und des Umfangs weiter vertieft und entwickelt werden müsse.Hegseth bekräftigte die eiserne Verpflichtung der USA zur Verteidigung Südkoreas. Er versprach, eng mit Südkorea zusammenzuarbeiten, um das bilaterale Bündnis auf der Grundlage des langjährigen Vertrauens und der Freundschaft zwischen beiden Ländern weiter zu festigen.Beide Beamte teilten die Ansicht, dass die Aufrechterhaltung einer soliden gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft und der Kontinuität der Allianz wichtiger denn je sei, um die Bedrohung durch Atomwaffen und Raketen Nordkoreas wirksam abzuschrecken und zu bekämpfen.Sie äußerten darüber hinaus ihre ernsthafte Besorgnis über die zunehmende Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland. Vereinbart wurde, in enger Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft dagegen vorzugehen.