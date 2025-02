Nordkorea und Russland treiben Wissenschaftsaustausch zwischen Hochschulen voran

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland treiben trotz möglicher Sanktionsverstöße den Austausch zwischen Universitäten im Wissenschaftsbereich voran.Laut einem Bericht des US-Senders Radio Free Asia gab die Staatliche Universität Nowosibirsk (NSU) in Russland am Donnerstag auf ihrer Website die Entscheidung bekannt, gemeinsam mit der Kim-Il-sung-Universität in Nordkorea ein gemeinsames Praktikums- und Austauschstudenten-Programm durchzuführen.Das Studentenaustauschprogramm soll ab dem Herbstsemester dieses Jahres angeboten werden. Zu den Kooperationsfächern zählen Wissenschafts- und Technologiebereiche wie Chemie, Mathematik und Informationstechnologie.Die NSU will zudem eine Delegation zu einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz entsenden, die die Kim-Il-sung-Universität anlässlich des 80. Jahrestags der Eröffnung im Jahr 2026 plant.Die Kasaner Föderale Universität (KFU) teilte am Donnerstag auf ihrer Website mit, mit der Technischen Universität Kim Chaek ein Abkommen über einen wissenschaftlichen Austausch unterzeichnet zu haben. Ziel sei die Stärkung der Kooperation in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Technologie.Die als Reaktion auf den fünften Atomtest Nordkoreas 2016 verabschiedete Resolution 2321 des UN-Sicherheitsrats verbietet die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit mit Nordkorea, mit Ausnahme des Bereichs der medizinischen Versorgung. Damit soll die Weitergabe von Wissen, das für militärische Zwecke genutzt werden kann, verhindert werden.