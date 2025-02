Marine gründet neues Flottenkommando

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine hat ihr erstes Kommando einer Einsatzflotte ins Leben gerufen.Das gaben die Seestreitkräfte am Sonntag bekannt.Das neue Flottenkommando ist eine zentrale Einheit im Rahmen des seegestützten Drei-Achsen-Systems. Auf Grundlage dieses Systems soll auf die Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen reagiert werden.Es setzt sich aus drei Einsatzgruppen zusammen und verfügt über zehn Zerstörer, darunter vier der Aegis-Klasse. Hinzu kommen eine Logistikeinheit und eine Stützpunkteinheit, die für den Nachschub und den Schutz von Einrichtungen an Land zuständig sind.Das neue Flottenkommando hat den Angaben zufolge kein festgelegtes Einsatzgebiet. Damit könne es auch für den Schutz von Seeverkehrswegen und die Gewässerüberwachung zuständig sein und je nach Situation eingreifen, so die Marine.