Südkoreanische Ausfuhren im Januar um 10,3 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind im Januar um über zehn Prozent geschrumpft.Das Exportvolumen ging im Januar gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent auf 49,12 Milliarden Dollar zurück, wie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Samstag mitteilte.Die Halbleiterexporte übertrafen den neunten Monat in Folge die Zehn-Milliarden-Dollar-Marke.Dagegen sackten die Autoexporte um fast 20 Prozent ab. Begründet wird dies unter anderem mit der geringeren Anzahl an Werktagen.Die Einfuhren sanken im Januar um 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 51 Milliarden Dollar.Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 1,89 Milliarden Dollar auf.Erstmals seit Mai 2023 entstand damit wieder ein Fehlbetrag in der Handelsbilanz. Zuletzt war 19 Monate in Folge ein Überschuss verbucht worden.