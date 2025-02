Nordkorea kritisiert erstmals neue Trump-Regierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat US-Außenminister Marco Rubio dafür kritisiert, das Land als „Schurkenstaat“ bezeichnet zu haben.Daraufhin bezeichnete Nordkorea die USA als „das schlimmste Land“. Es war die erste offizielle Kritik Pjöngjangs an der US-Regierung seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump.US-Außenminister Rubio habe Nordkorea vor kurzem mit der rücksichtslosen Bezeichnung „Schurkenstaat“ beleidigt, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Sonntag in einer Stellungnahme.Nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Montag bezeichnete der Sprecher die Äußerungen Rubios als feindselig. Das Außenministerium betrachte die feindseligen Äußerungen als schwerwiegende politische Provokation und verurteile diese aufs Schärfste. Sie stünden völlig im Gegensatz zu den Grundsätzen des Völkerrechts, deren Kern die Achtung der Souveränität und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten seien, hieß es.Der Sprecher warnte, dass Nordkorea jegliche Provokation der USA unter keinen Umständen dulden und mit Härte darauf reagieren werde.Rubio hatte in einem Interview am 30. Januar gesagt, die USA hätten es mit Schurkenstaaten wie Iran und Nordkorea zu tun.