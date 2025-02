Musikvideo zu „APT.” von Rosé bricht zwölf Jahre alten Rekord

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zu „APT.“ von Rosé und Bruno Mars hat einen neuen Rekord erreicht.Laut der Agentur von Rosé durchbrach das Musikvideo am 31. Januar bei der Anzahl der Aufrufe auf YouTube die Eine-Milliarde-Marke.Dies gelang dem Video 105 Tage nach der Veröffentlichung. So schnell war dies noch nie einem Song aus Korea oder ganz Asien gelungen.Bisheriger Rekordhalter war Psy mit seinem großen Hit „Gangnam Style“. Das Video hatte nach 158 Tagen eine Milliarde Aufrufe erreicht.Rosé, ein Mitglied der Gruppe „Blackpink“, konnte diesen Rekord nach etwa zwölf Jahren brechen und sogar um 53 Tage verbessern.„APT.“ übertraf unter den Musikvideos aller Sängerinnen und Sänger in der Welt am fünftschnellsten die Marke von einer Milliarde Aufrufen.