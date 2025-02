Einzelhandelsumsätze 2024 um 2,2 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Der Konsum in Südkorea ist letztes Jahr um mehr als zwei Prozent zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Sonntag sank der Index der Einzelhandelsumsätze, ein Maß für die Konsumentwicklung, gegenüber 2023 um 2,2 Prozent.Dies markiert den stärksten Rückgang seit 2003. Damals war der Index um 3,2 Prozent zurückgegangen.Die Einzelhandelsumsätze waren damit das dritte Jahr in Folge rückläufig. Zudem hat sich der Rückgang nach 0,3 Prozent im Jahr 2022 und 1,4 Prozent 2023 beschleunigt.Es ist das erste Mal seit Beginn der Erfassung entsprechender statistischer Daten im Jahr 1995, dass der Konsum drei Jahre in Folge schrumpfte.