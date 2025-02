Südkorea 2024 viertmächtigstes Land beim Musikexport

Photo : YONHAP News

Südkorea war letztes Jahr das viertmächtigste Land beim Musikexport gewesen.Nach Angaben des US-Analyseunternehmens Luminate am Sonntag belegte Südkorea auf der Rangliste „Luminate Export Power Score“ 2024 den vierten Platz.Der im Januar eingeführte Export Power Score ist ein Indikator für die Bewertung der Fähigkeit einzelner Länder, Musik zu exportieren.In Betracht gezogen werden unter anderem die Ranglisten der meistgestreamten Künstler je nach Ländern sowie die Zahl der Länder, die Musik aus einem bestimmten Staat importieren.Hohe Punktzahlen erreichten Länder mit einer hohen Zahl von Künstlern, die auf Überseemärkten vertreten seien. Auch im Ausland erfolgreiche Künstler und Erfolge in Ländern mit einem großen Anteil am globalen Musikmarkt wirkten sich stark auf die Bewertung aus, so Luminate.Hinter Südkorea folgte Deutschland auf Platz fünf, Frankreich auf Platz sechs.