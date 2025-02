Hinweise auf weitere mögliche Öl- und Gasfelder im Ostmeer

Photo : YONHAP News

Im Ostmeer Koreas könnte es laut einem Bericht weitere Öl- und Gasvorkommen in Höhe von über fünf Milliarden Barrel geben.Das staatliche Ölunternehmen Korea National Oil Corporation (KNOC) teilte am Montag mit, die Angaben überprüfen zu wollen. Hierfür solle unter anderem mit Experten beraten werden.Dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie KNOC liegt nach eigenen Angaben seit Ende letzten Jahres ein Bericht des US-Unternehmens ACT-GEO zum weiteren Potenzial des Ulleung-Beckens vor. Das Unternehmen berät zu Geowissenschaften und Tiefsee-Technologie.ACT-GEO will demnach in der Umgebung des Ulleung-Beckens im Ostmeer 14 neue aussichtsreiche Strukturen ausfindig gemacht haben, in denen wahrscheinlich Gas und Öl vorhanden sein könnte. Die Firma geht dabei von einem Volumen von möglicherweise fünf Milliarden Barrel Öl und Gas oder mehr aus.Wie es hieß, habe KNOC die Strukturen bereits benannt. Hierfür seien Namen wie zum Beispiel „Koboldhai“ vergeben worden.